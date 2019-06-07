«Чем выше уровень образования, тем значительнее вклад в экономику страны»

Бизнесмены хотят получать большую отдачу от сотрудников и готовы инвестировать в качественное образование. Как это работает на практике? И возможна ли интеграция науки, образования и бизнеса? Ведущий «Ъ FM» Марат Кашин обсудил эту тему с президентом группы компаний «Просвещение» Михаилом Кожевниковым в выездной студии радиостанции на Петербургском экономическом форуме.

— Очень много сейчас говорят о взаимодействии бизнеса, образования и науки. На ваш взгляд, зачем бизнесу вкладываться в образование?

— Как известно, основная бизнес задача — оптимизировать способы достижения результата. У бизнеса есть две стороны, первая — извлечение прибыли, а вторая — снижение затрат. В социальных же инициативах польза и помощь со стороны бизнеса заключается именно в обеспечении нужного результата при оптимальных затратах.

Для бизнеса очень важно заниматься социально направленными инвестициями, которые дают результат не только в коммерческом измерении, но и в измерении социального статуса — отношения к жизни, некоего индекса счастья или удовлетворения. Здесь бизнес тоже очень креативен и способен при относительно небольших затратах добиваться потрясающего эффекта. Мы это видим и на примере многих стартапов, большого количества различных компаний, работающих в секторе образования. И у них есть чему поучиться.

— Но все же во взаимодействии бизнеса и образования больше меркантильности, необходимости получить прибыль? Или это вот та самая социальная нагрузка, и не всегда вложения возвращаются?

— Цель такого взаимодействия – это результат, образовательный результат, тот, который позволит каждому человеку чувствовать себя успешным, удовлетворенным жизнью. И образование – этот тот ресурс, который дает человеку уверенность в себе. И для бизнеса и для государства, цель одна — сделать образовательный статус, образовательный результат для каждого человека в нашей стране более доступным и более ценностно ориентированным. То есть человек с более высоким уровнем образования должен делать больший вклад в экономику страны. Это реалистично, это совершенно нормально. Понятно, что не все инвестиции дают отдачу полностью, не всегда есть быстрая и маржинальня отдача. Но понимание социальной ответственности и реализация социальной задачи приводит к тому самому качественному образовательному результату.

— Нередко случается, что молодому специалисту, даже с хорошим образованием, сложно найти работу, потому что учат его одному, а работодатель требует от него совсем другого. Вы согласны, что существует некая пропасть?

— Разрыв есть в одном: к сожалению, и в средней и в высшей школе, не так много времени уделяется практическому использованию знаний, то есть созданию определенной ценности на основе имеющегося багажа знаний, личного опыта и личных компетенций. Понимая это, работа группы компаний «Просвещение» сейчас как раз сфокусирована на создании условий для большего количества возможностей именно практического использования, оттачивания тех самых навыков применения всех знаний, получаемых в школе и в вузе, для создания практической ценности, применимой в том числе и в экономической сфере нашей страны.