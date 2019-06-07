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«ВЭБ.рф» предоставит Челябинской области лизинговые механизмы для покупки трамваев и автобусов

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение о взаимодействии с председателем госкорпорации «ВЭБ.рф» Игорем Шуваловым. Согласно документу, национальный институт развития будет содействовать инвестиционным проектам в регионе, которые направлены на модернизацию трамвайных и автобусных сетей в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте, сообщает пресс-служба главы региона.

Сообщается, что «ВЭБ.рф» предоставит Челябинской области лизинговые механизмы для обновления парка подвижного состава. Новый подход будут использовать при финансировании поставок автобусов, работающих на сжиженном природном газе.

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