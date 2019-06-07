Игорь Артамонов может оставить экс-губернатора Королева сенатором от Липецкой области

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов определился с кандидатами в сенаторы. В случае победы на выборах он будет выбирать между экс-губернатором и действующим членом Совета федерации (СФ) Олегом Королевым, вице-губернатором Дмитрием Аверовым и исполняющей обязанности мэра Липецка Евгенией Уваркиной. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе господина Артамонова.

Олег Королев стал сенатором в ноябре прошлого года, спустя полтора месяца после отставки. Для этого пришлось организовать многоступенчатую схему. Сначала в отставку по собственному желанию ушла член СФ от региона Ираида Тихонова, затем — депутат облсовета Ольга Сотникова. После этого господин Королев занял вакантное депутатское кресло, а когда другие кандидаты на сенаторский пост отказались от предложенной им возможности, врио губернатора Игорь Артамонов делегировал его в верхнюю палату парламента. При этом подобный путь, которым также воспользовался экс-губернатор Курской области Александр Михайлов, вызвал недовольство у ряда членов СФ: якобы врио губернатора не имеет возможности выдвигать сенатора. Впрочем, впоследствии коллизия была устранена.

Подробнее о пути Олега Королева в СФ — в материале “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж