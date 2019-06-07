«Не сомневаюсь, что 18 командам в премьер-лиге быть»

Большинство представителей клубов Российской футбольной премьер-лиги проголосовали за ее расширение — против высказался только «Спартак». Значит ли это, что в ближайшее время в элите российского футбола будет не 16 команд, а больше? Разбирался спортивный обозреватель «Коммерсантъ FM» Владимир Осипов.

Если наши футбольные чиновники что-то решили, то решение свое они претворят в жизнь вне зависимости от желания болельщиков. Вспомним хотя бы легендарный переход на систему «осень-весна». Но сейчас шаги в сторону расширения делаются очень осторожные: несмотря на тот факт, что большинство представителей клубов выступают за эти новшества, президент РПЛ Сергей Прядкин заверят нас, что еще ничего не решено.

"В рамках премьер-лиги создана рабочая группа, которая отработает все нюансы в течение двух недель, взвесит все "за", "против", минусы, плюсы. Если говорить в общем о вопросе, то большинство поддерживает расширение".

Между тем, критерии клубов, которые должны играть в элите нашего футбола, озвучил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

"Должны быть очень четкие критерии для команд футбольной национальной лиги, которые планируют попасть в премьер-лигу — и инфраструктурные, и финансовые. При отсутствии таких гарантий и не соблюдении этих требований мы считаем, что лучше потерпеть и оставаться все-таки в формате 16 команд".

В принципе, чиновники говорят правильные вещи, только вот о болельщиках в этой красивой, на первой взгляд, истории не думают совсем, считает футбольный эксперт издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин: «Не все определяется экономикой. Представьте, что вы пришли на стадион и наблюдали встречу, которая напомнила ставший в итоге чемпионским матч "Спартак"-"Томь". Смотреть это было невозможно, это был рвущийся к победе "Спартак". Вот такая игра доставит вам какой-то кайф? Я не думаю».

Болельщикам скучные матчи точно не нужны. Но рулевых российского футбола это скорее всего не остановит: у них свои финансовые резоны, и 18 клубам в РПЛ, не сомневаюсь, быть. Нас с вами к этому готовят. Скорее всего в ближайшее время РФС утвердит этот неоднозначный проект, и в следующем сезоне РПЛ не покинет ни одна команда, а уже осенью 2020 года в элите российского футбола будет 18 клубов, конечно, исключительно для блага этого вида спорта.

На собрании РПЛ также одобрили футбольный календарь на следующий сезон: турнир стартует 14 июля этого года, а завершится 17 мая 2020 года. За победу будут бороться 16 команд. Первый суперматч ждет болельщиков только в третьем туре — ЦСКА-«Локомотив». Со следующего сезона начнет свою работу и система видеоповторов.