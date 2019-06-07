На Дону мошенник похитил 600 тыс. рублей, притворившись сотрудником энергокомпании

В Ростове задержали мошенника, похитившего у предпринимателя 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Потерпевший приобрел новое нежилое помещение и собирался увеличить там электрическую мощность. Предпринимателя познакомили со злоумышленником, который представился работником энергетической компании. Подозреваемый предложил платную помощь в оформлении документов и предложил помощь в оформлении необходимых документов, после чего подделал бумаги и предоставил их потерпевшему. За услуги мошенник получил 600 тыс. руб., после чего перестал выходить на связь.

На подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и отпустили под подписку о невыезде.

Дарья Голякова