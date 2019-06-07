«Главное для новой экономической зоны — приход первых резидентов»

Появление особой экономической зоны в Смоленской области привлечет инвестиции в регион, заявил губернатор Алексей Островский в интервью ведущему «Ъ FM» Марату Кашину на Петербургском экономическом форуме.

— Как я понимаю, вы подписали важные для области документы. Расскажите подробнее об этом.

— В этом году на форуме количество соглашений, которое подписывается от имени администрации Смоленской области в моем лице с инвесторами, превысит общий объем инвестиций в сравнении со всеми иными форумами и теми соглашениями, который мы подписывали. Общий объем инвестиций по тем соглашениям, которые подписаны, составит 19 млрд руб. — это огромная сумма для нашего региона. Будут созданы тысячи новых рабочих мест. В первую очередь, речь идет о проектах в сфере агропромышленного комплекса — будут строиться новые фермы по воспроизведению молочного скотоводства, по кроликам, по птице. К нам приходят очень серьезные иностранные компании с мировым именем и являющиеся лидерами в своих направлениях.

За семь лет моей работы в качестве руководителя региона в экономику Смоленской области привлечено уже более 90 млрд внебюджетных инвестиций. Это огромные средства для Смоленской области, которые никогда в область ранее не приходили. Например, крупнейший в России кролиководческий комплекс, расположенный в Смоленской области, вдвое увеличит выпуск продукции — это будет совместный проект с итальянской группой компаний BERTI PUERO. К 2021 году у инвестора появится новая откормочная площадка в Гагаринском районе рассчитанная на содержание 17 тыс. кроликов. Крупный иностранный инвестор – чешская компания Bauer Technics a.s., известная своими проектами на территории России, Казахстана и Беларуси, планирует к 2020 году построить комплекс по переработке мяса птицы на территории Смоленской области.

— Как все эти планы перекликаются с тем, что у вас в регионе будет создана особая экономическая зона?

— На инвестиционном форуме в Сочи мы подписали соглашение по созданию особой экономической зоны, которая должна быть реализована на базе компании «Альфа Транс» в населенном пункте Стобна на трассе Москва-Минск. Буквально недавно у меня состоялась рабочая встреча с заместителем председателя правительства Виталием Мутко, который поддержал создание особой экономической зоны. Для нашего региона она будет первой. Виталий Мутко дал поручение Минфину, Минэку поддержать проект создания данной зоны. Мы уже ведем переговоры с рядом инвесторов. В первую очередь, конечно в силу географического положения региона, в силу того, что мы являемся западной границей страны, если не считать Калининградскую область, то в основном все предприятия будут экспортоориентированные.

И опыт создания особых экономических зон в стране показывает, что главное — прийти первым резидентам. Как только приходят первые резиденты, потом, как снежный ком, приходят и остальные. Главное, чтобы места всем хватило. Сейчас мы уже подводим инженерную инфраструктуру, занимаемся газификацией этой территории совместно с «Газпромом». Достигнуты между мною и генеральным директором «МРСК Центр» Игорем Маковским соглашения о том, что они вложат 0,5 млрд рублей в строительство энергоподстанции. С «Автодором» уже решен вопрос о съезде на трассу Москва-Минск. Поэтому эта экономическая зона будет крайне привлекательна для инвесторов. И первичные переговоры это уже подтверждают.