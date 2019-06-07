В Башкирии начали ремонт дороги к Камскому мосту

Ремонт дороги к Камскому мосту начался в Башкирии. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия». В настоящее время дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта. В июне планируется привести в порядок обочины и съезды.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов пожаловался на высокую стоимость проезда по мостам — от 450 руб. до 2,1 тыс. руб. за два моста в зависимости от типа транспорта. Он заявлял, что низкие показатели трафика из-за требующей капитального ремонта дороги со стороны Башкирии не позволяют концессионеру получать прибыль. По условиям концессионного соглашения инвестор ежегодно получает компенсацию в размере 450 млн руб. из бюджета Удмуртии.