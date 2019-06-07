La Mer празднует Всемирный день океанов

Завтра, 8 июня, состоится Всемирный день океанов, официально учрежденный ООН в 2007 году. В этот день принято вспоминать о значимости океана как части мировой экосистемы и задумываться о мерах его охраны. Американская компания La Mer помогает охранять морские территории с помощью информационных инициатив и благотворительных пожертвований от своего фонда «Голубое сердце».

В нынешнем году в рамках программы празднования La Mer анонсирует следующий план: за каждый публичный пост с двумя хештегами, #LaMerBlueHeart и #LaMerDonation, опубликованный в Instagram, в фонд будет сделано пожертвование в размере $25. Это делается для поддержания проектов в области сохранения океана по всему миру. Всего маркой планируется выделить на благотворительность до $650 тыс. И специально к Всемирному дню океанов марка традиционно выпускает лимитированное издание своего знаменитого увлажняющего крема Blue Heart Creme de la Mer. В текущем году флакон будет украшен изображением морских водорослей и кораллов.