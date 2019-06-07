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Фото: Андрей Абрамов

Интерес у нижегородцев был большой

Мин.фин снова рассказал об исполнении регионального бюджета

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Публичные слушания по исполнению бюджетных обязательств за прошлый год, прошли именно там, где и считают деньги - в региональном министерстве финансов. Интерес у нижегородцев был большой, также все желающие могли смотреть онлайн-трансляцию. К такому формату, по сути - это полновесный отчёт о проделанной работе в рамках главного финансового документа, в регионе прибегают второй год подряд. Нижегородцы вправе знать, куда тратятся деньги, да и о какой сумме идёт речь,- считает председатель комитета по бюджету и налогам заксобрания Александр Шаронов:

В прошлом году получилось выдержать социальную направленность бюджета. Все обязательства выполнены и при этом удалось сэкономить. Доходная часть областной казны была увеличена на 20 миллиардов рублей. Расходы тоже стали больше, но на 10 миллиардов. Столько же в итоге получился и профицит, - отметила региональный министр финансов Ольга Сулима:

Практика открытого формата слушаний по итогам бюджета будет продолжена. Причём в 2019-ом году регион начнёт получать солидные суммы из федеральной казны в рамках национальных проектов. Нижегородская область участвует во всех 12-ти заявленных.

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