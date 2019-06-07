Гособвинение запросило для обвиняемых в убийстве студента из Чада по 24 года лишения свободы

Гособвинение запросило для обвиняемых в убийстве студента КФУ из Чада Махджуба Тиджани по 24 года и 11 месяцев лишения свободы в колонии строго режима, сообщает «Бизнес Online» из зала суда. Подсудимые Роман Халилов и Руслан Архипов обвиняются также в нападениях на почве межнациональной ненависти.

На заседании государственный обвинитель также попросил назначить наказание Ростиславу Малахову и Аделю Аскарову, которые были участниками нацистской группировки, организованной Романом Халиловым. За распространение экстремистских материалов господину Малахову грозит три года, а господину Аскарову — пять лет лишения свободы.

В конце мая суд присяжных вынес свой вердикт, которым признал Романа Халилова и Руслана Архипова виновными в совершении преступлений. Ростислав Малахов и Адель, по мнению присяжных, заслуживают снисхождения, в частности, с первого сняли обвинения в нападении полицейского и вербовке в нацистскую группировку.

Напомним, тело Махджуба Тиджани нашли 16 февраля 2017 года на улице Аделя Кутуя. По версии следствия, студент КФУ из Чада был убит на почве межрасовой ненависти. Процесс в Верховном суде Татарстана начался в декабре 2018 года.

“Ъ-Казань”