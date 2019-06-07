На Алтае сотрудник антикоррупционного подразделения МВД задержан за взятку

В Алтайском крае начальника отделения по рассмотрению заявлений граждан ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу Андрея Абрамова заподозрили в получении взятки. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По данным ведомства, 6 июня полицейский получил от представителя двух фирм 700 тыс. руб. За это он обещал оказать помощь в отказе от возбуждения уголовных дел в отношении руководителей этих фирм по факту мошенничества. Стража порядка задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, в чьей разработке он находился.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что в случае, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен по отрицательным мотивам, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Илья Николаев