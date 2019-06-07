Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить в июле

Мусоросжигательный завод (МСЗ) в поселке Осиново (Зеленодольский район) под Казанью начнут строить в июле, сообщил «Татар-информу» в кулуарах Петербургского экономического форума гендиректор компании «РТ-Инвест» (ей принадлежат акции инвестора завода ОАО «АГК-2») Андрей Шипелов. По словам господина Шипелова, сейчас проект завода проходит госэкспертизу и процедуру выбора генподрядчика.

«Сумма инвестиций сохраняется — 28 млрд рублей. Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать “финансовое закрытие”, чтобы проект был обеспечен деньгами»,— заявил гендиректор «РТ-Инвест».

Напомним, завод в республике стоимостью 28 млрд руб. рассчитан на сжигание до 550 тыс. тонн мусора в год. В марте этого года проект МСЗ получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал «РТ-Инвест» предоставить проектную документацию МСЗ общественной организации «Принципъ». Организация провела общественную экологическую экспертизу проекта мусоросжигательного завода, но «о самом проекте экспертам приходилось делать выводы по косвенным данным — оценке воздействия на окружающую среду».

Как писал “Ъ-Казань”, противники МСЗ в Татарстане весной этого года подали в Центризбирком республики ходатайство о проведении референдума по строительству завода. Однако ЦИК дважды отказал активистам из-за неверно оформленных документов. Противники строительства МСЗ намерены подать новое, уже третье по счету, ходатайство в ЦИК.

“Ъ-Казань”