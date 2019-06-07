Большая игра Уральских коммерсантов

28-30 июня в Екатеринбурге состоится ежегодный теннисный турнир на призы газеты Коммерсантъ – «Уральская Шляпа 2019».

Первые лица бизнеса сразятся на кортах в пятнадцатый раз!

Соревнования пройдут в двух категориях: парный «Открытый» и парный «50+». В турнир допускаются только любители. В турнире категории парный «Открытый» могут принять участие игроки любых категорий (исключением являются пары, где оба игрока из категории Masters). В парный турнир кат. 50+ допускаются пары, в которых оба участника 1969 года рождения и старше (игроки категории Tour и выше допускаются только с игроками категории Satellite). К соревнованиям не допускаются спортсмены-профессионалы.

Предварительный этап турнира разобьет все пары на группы из трех команд. Матчи в группах состоят из одного сета до шести геймов. Лучшие две пары из каждой группы попадают в основной турнир финального этапа, а третьи места в дополнительный. Финальный этап проводится по олимпийской системе из одного сета до восьми геймов с тай-брейком при счете 7:7. Матчи дополнительного турнира состоят из одного сета до шести геймов.

Победители турнира получат наградные кубки и дипломы, а также традиционные специальные призы от Издательского дома – заветную Уральскую Шляпу.

Организаторы турнира: ИД «Коммерсантъ-Урал», Свердловская федерация тенниса.

Генеральный партнер турнира:





Партнеры турнира:

Информационная поддержка: Tennis Weekend, pro-tennis.ru

Регистрация участников состоится 28 июня с 15.00 до 16.00 на теннисных кортах;

16.00 – жеребьевка

– жеребьевка 16.30 – начало игр

Место проведения: центр тенниса «Урал», Екатеринбург, Соболева, 5

Стоимость участия: 5000 руб. с человека или 10000 руб. с пары (с учетом НДС)

Предварительная регистрация обязательна.

Подать заявку на участие можно:

Редакция ИД «Коммерсантъ-Урал»

Александр Жабинский

alexpr@kommersant-ural.ru

+7 (343) 287-37-05,

РОО «Свердловская областная федерация тенниса»:

Алиса Баранова

+7 (919) 379-64-46

pro-tennis.ru

Положение о турнире (формат PDF)

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