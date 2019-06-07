УФАС возбудило дело по факту рекламы круглосуточного ломбарда

Управление федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области возбудило дело по факту незаконной рекламы ломбарда «Золотая рыбка».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, информация о рекламной конструкции, размещенной на улице Солнечная, поступила от Уральского главного управления Центрального банка РФ. На вывеске указана информация о времени работы ломбарда – «24 часа 7 дней». При этом федеральным законом о ломбардах установлено, что они могут оказывать свои услуги ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени. Деятельность этих организаций в другое время запрещена. В соответствии с законом «О рекламе», вывеска, которая содержит не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной.

Дело возбуждено в отношении рекламодателя и распространителя рекламы – ООО «Ломбард Золотая рыбка».