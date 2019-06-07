10 июня, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

УФАС возбудило дело по факту рекламы круглосуточного ломбарда

Управление федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области возбудило дело по факту незаконной рекламы ломбарда «Золотая рыбка».

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, информация о рекламной конструкции, размещенной на улице Солнечная, поступила от Уральского главного управления Центрального банка РФ. На вывеске указана информация о времени работы ломбарда – «24 часа 7 дней». При этом федеральным законом о ломбардах установлено, что они могут оказывать свои услуги ежедневно с 8 до 20 часов по местному времени. Деятельность этих организаций в другое время запрещена. В соответствии с законом «О рекламе», вывеска, которая содержит не соответствующие действительности сведения, признается недостоверной.

Дело возбуждено в отношении рекламодателя и распространителя рекламы – ООО «Ломбард Золотая рыбка».

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя