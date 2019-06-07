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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Стандарты качества

Нижегородские дороги будут служить в два раза дольше.

от

12 лет - таков срок международных стандартов службы автомобильных дорог.


Раньше по ГОСТу асфальтное покрытие должно было служить 5 лет. Чтобы соответствовать мировым эталонам, в Нижегородской области модернизировали завод по производству асфальта, отметил подрядчик Александр Варьгин:

Завод оснащён испытательной лабораторией. Качество смесей и эмульсий тщательно проверяется перед укладкой. Новый битум уже применили при ремонте трассы Нижний Новгород - Киров. За работой подрядчика и качеством полимерно-битумных вяжущих материалов асфальта, регулярно следят общественные контролёры. В этом году ведутся работы по модернизации 8 асфальтобетонных заводов. Это не только переход к автоматической системе управления, но и повышение точности дозирования всех компонентов при производстве. Всего в этом году по федеральной программе в области будет уложено около 750 километров дородного полотна, - заявил министр транспорта и автомобильных дорог Региона Вадим Власов:

Стоит отметить, что все нижегородские заводы по производству асфальта будут модернизированы до 2020 года.

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