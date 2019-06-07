Сотрудника колонии Ставрополья осудили на три года и три месяца за взятки

В Георгиевске бывшего младшего инспектора исправительной колонии №3 Акима Голубева осудили на три года и три месяца колонии общего режима за получение взяток (ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия и суда, в мае 2017 года подсудимый предложил одному из заключенных за 15 тыс. руб. пронести в колонию телефон. Заключенный согласился, и через несколько дней его жена перевела нужную сумму на карту знакомого Голубева. Позднее подсудимый на тех же условиях получил взятку 14 тыс. руб. от другого заключенного.

Дарья Голякова