«Руслайн» возобновит рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды

Авиакомпания «Руслайн» планирует возобновить авиарейсы по маршруту Екатеринбург—Нижнекамск—Минеральные Воды. Об этом сообщается на странице авиакомпании в Instagram. Полеты планируется начать с 11 июня, однако продажа билетов пока не открыта. Полеты будут проходить на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200 дважды в неделю. Из Екатеринбурга — по вторникам и воскресеньям в 19:25. Из Нижнекамска – по понедельникам и средам в 2:50. Время в пути составит один час и 20 минут

Перелеты между Екатеринбургом и Нижнекамском «Руслайн» открывали весной 2018. Рейс был доступен до конца года. После полеты прекратились.

Екатерина Аверина