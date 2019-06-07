В 2019 году «Энергопром- НовЭЗ » инвестирует 1,5 млрд рублей в модернизацию

«Энергопром - Новосибирский электродный завод» (входит в группу «Энергопром») в 2019 году вложит 1,5 млрд руб. в модернизацию своих мощностей, сообщили «Ъ» в компании. В течение пяти лет предприятие планирует увеличить свою производственную мощность на 10%, по отдельным видам продукции – на 20%.

В 2017 году предприятие сообщало о реализации проекта по организации выпуска крупногабаритных угольных электродов и электродной массы на электрокальцинированном антраците. Инвестиции в проект с 2017 по 2022 годы оценивались в 1,2 млрд руб. Реализация проекта, позволит увеличить производство угольных электродов с 27 тыс. т в год до 32 тыс. т к 2023 году, электродных масс - с 24 тыс. т до 36 тыс. т.

ЗАО «Энергопром-Новосибирский электродный завод» основан в 1974 году, производит угольные электроды, катодные блоки, набивные подовые массы и т.д. В 2017 году выручка предприятия составила 9,7 млрд руб., чистая прибыль – 1,5 млрд руб. В группу «Энергопром» входят три крупнейших электродных завода: Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит».

Оксана Павлова