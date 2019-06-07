На Дону предпринимателя заставили уничтожить 500 кг козьего молока

Сотрудники россельхознадзора обнаружили у владельца козоводческой фермы в Родионово-Несветайском районе Ростовской области 500 кг обезличенного козьего молока без ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба управления россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По словам предпринимателя, продукция хранилась менее недели для отправки на переработку. Однако количество дойных коз на ферме составляло 75 голов и не могло произвести это количество молока за такой короткий период. Эту версию подтвердило и отсутствие в системе «Меркурий» производственных ветеринарных сертификатов на продукцию предпринимателя. В отношении фермера составили административный протокол и предписали ему утилизировать молоко, происхождение которого он не смог подтвердить.

Дарья Голякова