Продлен домашний арест обвиняемым во взятке экс-мэру Оренбурга и его бывшему заму

Ленинский районный суд Оренбурга продлил срок домашнего ареста бывшему главе города Евгению Арапову и его экс-заместителю Геннадию Борисову. Об этом сообщается на сайте суда.

Евгений Арапов останется под домашним арестом до 8 июля текущего года. Геннадию Борисову мера пресечения продлена до 27 августа этого же года. При этом заседание по рассмотрению его дела назначено на 18 июня.

Ранее против экс-градоначальника было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Евгений Арапов был задержан в августе прошлого года, когда находился в больнице. На больничный он отправился после того, как был задержан его заместитель по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов.

По версии следствия, Евгению Арапову предназначались 400 тыс. руб. из взятки в 600 тыс. руб., которую его заместитель получил от директора ООО «Статус» за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города.

В октябре прошлого года с Евгения Арапова были сняты полномочия главы Оренбурга. Также в январе текущего года была объявлена в розыск директор и учредитель оренбургского ООО «Статус» Елена Киселева. Она подозревается в даче взятки в особо крупном размере бывшему главе города.

Георгий Портнов