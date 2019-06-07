«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО за первый квартал на 43%

ГК «Татнефть» увеличила чистую прибыль акционеров за первый квартал до 60,15 млрд руб., что на 43,2% больше показателей того же периода прошлого года. Об этом сообщается в опубликованном отчете, подготовленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), на сайте компании.

Выручка группы компаний выросла на 20,7%, до 227,3 млрд руб., операционная прибыль достигла 79,14 млрд руб., увеличившись на 48,2%. Доналоговая прибыль составила 76,18 млрд руб. и показала рост в 40,8%.

Чистые процентные, комиссионные и прочие доходы и прибыли по банковским операциям получены в размере 128 млн. руб.

Показатель EBITDA (параметр не предусмотрен в рамках МСФО) увеличился на 42,9% и достиг 87,42 млрд руб.

За первый квартал 2019 года ГК «Татнефть» добыла 7,3 млн. тонн (52,2 млн. баррелей) нефти и 252 млн. куб. м газа. На комплексе «Танеко» было произведено 2,2 млн. тонн нефтепродуктов.

“Ъ-Казань”