«Керамтэкс – 2019»: новые инвестиционные возможности для Республики

С 5 по 7 июня в Уфе открыла свои двери научно - техническая конференция «КЕРАМТЭКС - 2019» – крупнейшее событие в сфере керамической промышленности России, уже более 15 лет собирающее экспертов со всего мира. Участники мероприятия получили отличную возможность узнать об инновациях в мире строительства, обсудить актуальные вопросы, поделиться наработками и завязать партнерские отношения, а Республика, в свою очередь, продемонстрировала свой инвестиционный потенциал в сфере производства современных строительных материалов.

- Приехали гости из Германии, Франции, Италии - состав участников очень впечатляющий. Мероприятие позволит поделиться опытом, найти новые точки соприкосновения. Здесь именно такая среда: плодотворная, способствующая развитию новых идей и решений, - рассказывает Сергей Турсуков, начальник отдела промышленности строительных материалов Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре, открывший конференцию.

В рамках мероприятия полезной практикой стало посещение крупных заводов по производству строительных материалов. На этот раз коллег принимал завод «Амстрон» в селе Толбазы Аургазинского района – один из крупнейших производителей строительных материалов из керамики в Башкортостане. Для гостей была организована экскурсия, где они смогли посмотреть работу предприятия на каждом этапе производства керамического блока «Porikam».

- Мы не в впервые посещаем этот завод: впечатления очень хорошие, отличная функциональность всех технологических процессов. Мы очень довольны и надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться, - комментирует Розарио Палумбо, представитель «Бонджаванни Машин Спа» (Италия).

Из блока «Porikam» возводятся не только частные дома. Крупные застройщики Башкирии, такие как «Жилстройинвест», «Первый трест», «Третий трест» используют его для возведения многоэтажных жилых комплексов.

- Сегодня мы поставляем керамический блок «Porikam» в 18 регионов России. Крупнейшие застройщики используют его при строительстве многоэтажных домов, а также порядка 15% частной застройки. Мы рады, что население республики по достоинству оценило этот строительный материал, поскольку он является более качественным, инновационным и, конечно, доступным, - комментирует Артем Арефьев, руководитель отдела маркетинга кирпичного завода «Амстрон».

Для участников «Керамтэкс» была организована поездка на один из объектов застройщика «Третий трест» - ЖК «Республика». Опытные строители поделились особенностями применения керамических блоков при возведении высотных домов: все гости смогли увидеть его практическое применение и задать вопросы технического характера.

Генеральный директор ГК «Рассвет», в которую входит кирпичный завод «Амстрон», Рашит Багаутдинов поблагодарил организаторов и гостей «Керамтэкс» за участие в таком важном для республики специализированном мероприятии, а также за возможность внести свой вклад в развитие международного профессионального сообщества производителей оборудования и строительных материалов. По его словам, сегодня главной задачей субъектов предпринимательства в сфере промышленного производства является расширение возможностей привлечения инвестиций как в Башкортостан, так и в Россию в целом.