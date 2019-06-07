«Русполимет» направит прибыль за 2018 год на развитие производства

Общее собрание акционеров ПАО «Русполимет» (Кулебаки, Нижегородская область) приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год. Об этом сообщается в отчетности компании. Также была утверждена финансовая отчетность предприятия, совет директоров переизбран в том же составе.

Акционеры приняли предложение совета директоров о распределении чистой прибыли. По итогам 2018 года она составила 267,5 млн руб., основную часть этих средств (более 98%) направят на развитие производства. При этом еще не более 2% могут пойти на образовавшиеся в этом году расходы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Русполимет» было зарегистрировано в Кулебаках в 2005 году с уставным капиталом в 150,39 млн руб. Основным видом деятельности является производство стали в слитках. Гендиректор – Максим Клочай, бенефициар – Виктор Клочай. По итогам 2018 года при выручке в 10 млрд руб. прибыль компании составила 267,5 млн руб.

Анастасия Еремина