Суд взыскал по иску УВЗ €3,5 млн с турецкого подрядчика поликлиники Нижнего Тагила

Арбитражный суд Московского округа отклонил иск турецкой компании EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS, которая пыталась взыскать с АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» €1,9 млн в счет оплаты строительства поликлиники в Нижнем Тагиле. При этом суд частично удовлетворил встречный иск УВЗ, обязав турецкого подрядчика заплатить корпорации €3,5 млн в счет стоимости непоставленного по контракту оборудования. Ранее аналогичное решение вынес арбитражный суд Московской области и десятый арбитражный апелляционный суд.

Строительство поликлиники в Дзержинском районе Нижнего Тагила начато в 2014 году. За полтора года генподрядчик выполнил большую часть работ, но в конце 2015 года, после того как были введены санкции в отношении Турции из-за сбитого российского бомбардировщика, стройка встала. В 2018 году поликлиника УВЗ была введена в эксплуатацию и начала принимать пациентов.

Иск EVER Endustri к УВЗ был оставлен судом без рассмотрения, потому что представители турецкой компании не присутствовали ни на одном из трех основных заседаний, пояснил партнер, руководитель практики корпоративного коллекторства юридической компании «Арбитраж.ру» Александр Стешенцев. По словам юриста, истец не заявлял ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении разбирательства, поэтому суд решил, что он утратил интерес к участию в деле. «Нормы процессуального законодательства позволяют судам оставлять заявления без рассмотрения, если заявитель повторно не явился в заседание. Однако применяют эту норму суды редко. Как показывает это дело, подобные ситуации случаются, и тем красноречивее, что без рассмотрения был оставлен иск именно иностранной компании»,— объяснил господин Стешенцев. Он добавил, что оставление иска без рассмотрения не препятствует повторному обращению по ранее заявленным требованиям, что вероятно и сделает турецкая фирма.