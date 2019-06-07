В Челябинске выставили на продажу экс-профилакторий бывшего сити-менеджера

В Челябинске за 250 млн руб. продают здание бывшего профилактория, которое принадлежит компании экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова. Объявление опубликовано 7 июня на портале недвижимости «Домоскоп».

Общая площадь шестиэтажного здания, расположенного между Изумрудным карьером и Шершневским водохранилищем, составляет боле 12 тыс. кв. м. В объявлении указано, что в 2013 году проведена реконструкция здания, расширенную информацию обещают сообщить при встрече. Здание бывшего профилкатория «Союз» принадлежит ООО «Авега», бенифициаром которой является экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов. Компания планировала перестроить объект в гостиницу, но работа так и не были завершена.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года Советский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), в связи с тем, что экс-чиновник признал вину и полностью компенсировал причиненный ущерб. Дело было возбуждено по факту мошеннического хищения средств со счетов МУП «ЧКТС», однако затем статью переквалифицировали на более мягкую, значительно снизив сумму ущерба. Прокурор обжаловал решение суда. Дело в апелляционной инстанции рассмотрит Свердловский областной суд.