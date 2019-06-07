Пензенская область планирует сотрудничать с Роскосмосом

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину рассмотреть возможность проведение всероссийской отраслевой профориентационной акции «КосмосПрофи» на базе пензенского АО «Научно-исследовательский институт физический измерений» (НИИФИ).

Как сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области, на Петербургском экономическом форуме руководитель Роскосмоса и пензенский губернатор подписали соглашение о сотрудничестве.

Оно предполагает взаимодействие сторон в целях социально-экономического и инновационного развития Пензенской области, повышения уровня и качества жизни населения региона. А также решения вопросов, связанных с развитием, популяризацией и использованием результатов космической деятельности, повышения престижа и сохранения наследия отечественной космонавтики, сохранения и развития высокотехнологичных производств, научного, технического и кадрового потенциала организаций государственной корпорации Роскосмос, расположенных на территории Пензенской области.

Сергей Петунин