Хакасское отделение КПРФ планирует выдвинуть кандидатов на довыборы в Верховный совет в июне 2019 года. По словам секретаря организационно-партийной работы отделения Романа Закорецкого, кандидатуры станут известны только после официального объявления о начале выборов. «Мы высоко оцениваем свои шансы, но все будет зависеть от того, как проголосуют люди», - говорит Роман Закорецкий.

За год в действующем Верховном совете республики появилось четыре вакантных места. Коммунист Валентин Коновалов, победивший в округе №;4 (Абакан) был избран главой Хакасии и после этого сложил полномочия депутата. Михаил Валов, которого избрали по округу №11 (Саяногорск) от ЛДПР, в сентябре 2018 стал главой Саяногорска. Единоросса Андрея Асочакова, избранного по округу №19 (Аскизский район), назначили первым вице-спикером правительства республики. Единоросс Александр Жуков, которого избрали по округ № 9 (Абаза) стал членом Совета Федерации от республиканского парламента.

На сегодняшний день в Верховном совете республики Хакасия 17 мест у фракции «Единая Россия», у КПРФ – 15, у ЛДПР – 8, у «Справедливой России» и «Коммунистов России» - по два места.

Юлия Сасевич