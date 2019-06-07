Александр Бурков заявил о планах возродить «Мостовик»

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил о планах возобновить работу научно-производственного объединения «Мостовик». «Обсуждается вопрос возрождения, воссоздания нашего предприятия «Мостовик». Это было одно из сильнейших предприятий России, все технологии рождались на омской земле. Все кадры были наши, местные. Они сохранились», - сказал он.

По его словам, вопросы возрождения компании он обсудил с председателем совета директоров ПАО АФК «Система» Владимиром Евтушенковым: «Мы должны совместно с АФК «Система» эти кадры снова вернуть в одно предприятие, объединить проектную деятельность и строительную часть».

НПО «Мостовик» с июня 2015 года находится в процедуре конкурсного производства. Как сообщалось, на тот момент мораторная кредиторская задолженность предприятия составляла около 60 млрд руб., дебиторская задолженность называлась на уровне 6 млрд руб.

Оксана Павлова