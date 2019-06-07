Протонный центр в Центральном федеральном округе будет копией петербургского

Центр протонной терапии, соглашение о строительстве которого в ЦФО заключили вчера на Петербургском международном экономическом форуме Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС) и ВЭБ.РФ, будет полностью аналогичен запущенному МИБС в Петербурге, сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе госкорпорации.

«Проект инвестиционный, не ГЧП. Детали будущей сделки не комментируем. Планируем и дальнейшее сотрудничество с МИБС по другим центрам»,— сказали в пресс-службе ВЭБ.РФ. В нацпроекте «Здравоохранение» в ближайшее время запланировано строительство не менее пяти центров протонной терапии на территории РФ.

Клинический центр протонной терапии МИБС на севере Санкт-Петербурга начал прием пациентов осенью 2017 года, в первый год работы в нем прошли лечение около 200 человек. Полная мощность центра — 800 пациентов в год. Такая же будет у будущего объекта, подтвердили в ВЭБ.РФ, уточнив, что большей частью пациентов будут дети.

В петербургском центре работает один протонный ускоритель (циклотрон) и две лечебные комнаты. Люди до 18 лет составляют более 50% его потока.

Объект стоил МИБС 7,5 млрд рублей, ожидаемая окупаемость инвестиций – 15-17 лет. Стоимость будущего центра идентична.

Компании не раскрывают регион, выбранный для строительства, а также плановые сроки ввода. Тем не менее, центр должен быть удобен для доступа пациентов из различных локаций, в связи с чем вполне вероятно, что он расположится в Москве, Московской области или в одном из крупных городов в высокой транспортной доступности от столицы.

По данным Particle Therapy Co-Operative Group, в мире работает около 60 центров протонной терапии, преимущественно в США и Японии. С 1990-го по 2018 год в них прошли лечение больше 170 тыс. человек. В России потребность в такой терапии оценивается в 25-35 тыс. пациентов в год, приводятся данные в сообщении МИБС.

Елена Большакова