Татарстан занял второе место в рейтинге инвестклимата в регионах России

Татарстан занял второе место в рейтинге инвестиционного климата в регионах по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Результаты исследования Агентства стратегических инициатив и деловых объединений были озвучены на открывшимся накануне Петербургском экономическом форуме, сообщается на сайте президента республики.

Первое место досталось Москве. Татарстан уступил федеральному центру меньше одного балла — 283,6 у Москвы и 283,3 у республики. При этом Москва впервые стала лидером рейтинга.Татарстан улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом — 3 место в 2018 году, хотя до этого три года подряд удерживал первое место.

В пятерку также вошли Тюменская область (лидер прошлого года), Калужская область и Санкт-Петербург.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий для бизнеса, а также выявляет лучшие практики. По мнению авторов исследований, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

“Ъ-Казань”