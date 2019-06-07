Алексей Текслер подписал соглашение с тремя предприятиями о сокращении вредных выбросов

На Петербургском экономическом форуме врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал четырехстороннее соглашение с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором и промышленными предприятиями – ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ), ЗАО «Завод “Минплита”» (производит утеплители в Сосновском районе), ООО «Промрекультивация» (ликвидирует Коркинский разрез). Документ касается мероприятий по снижению вредных выбросов в рамках федерального проекта «Чистый воздух», сообщает пресс-служба врио губернатора региона.

ЧТПЗ, «Минплита» и «Промрекультивация», согласно документу, обязуются реализовать до 2024 года план мероприятий по сокращению объема вредных выбросов. «Минплита» должна на 23% снизить выделение загрязняющих веществ, в том числе сократить объемы выбросов второго и третьего классов опасности. ЧТПЗ за шесть лет планирует вложить в реконструкцию очистных сооружений около 180 млн руб. «Промрекультивация» направит 220 млн руб. на систему охлаждения очагов самонагревания в Коркинском разрезе и строительство трубопровода для подачи закладочного материала. В результате объем выбросов от отработанного карьера должен сократиться на 1 тыс. т в год.