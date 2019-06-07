В Оренбуржье выделят средства на привлечение молодых специалистов в здравоохранение

В дополнение к программе «Земский доктор», в Оренбуржье стартовала региональная инициатива по привлечению молодых специалистов в систему здравоохранения. Об этом сообщают в правительстве Оренбургской области.

По инициативе врио губернатора Дениса Паслера дополнительно выделено 50 квот для выпускников ОрГМУ и врачей с опытом работы без ограничения возраста. Из областного бюджета направят средства на единовременную компенсационную выплату 1 млн руб. для врачей, прибывших на работу в районные, городские больницы.

«На сегодняшний день уже определились 30 претендентов для участия в программе «Земский доктор», в рамках которой области в этом году выделено 57 квот. Кроме того, определен 41 претендент на получение единовременной компенсационной выплаты из средств областного бюджета», – рассказывает и.о. министра здравоохранения области Галина Зольникова.

Так, в Бузулукскую больницу скорой помощи приедут работать 10 специалистов – три анестезиолога-реаниматолога, нейрохирург, сердечно-сосудистый хирург, травматолог, рентгенолог, невролог, уролог, участковый педиатр. Шесть докторов будут работать в Новотроицком здравоохранении – в скорой помощи и детской городской больнице. Врачи приедут в Соль-Илецкую, Бугурусланскую, Новоорскую, Новосергиевскую, Первомайскую, Ташлинскую, Тоцкую больницы.

Ани Айвазян