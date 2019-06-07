Кубанское отделение ОНФ жалуется на антисанитарное состояние площадок для мусора

Краснодарское отделение ОНФ обратилось в министерство ТЭК и ЖКХ края с жалобой на критическую ситуацию с уборкой площадок для сбора мусора в Краснодаре, сообщили “Ъ-Юг” в общественной организации. По мнению депутата Госдумы Светланы Бессараб, члена регионального штаба ОНФ, скопление отходов создает угрозу санитарной безопасности жителей города.

По данным ОНФ, в частном секторе Краснодара и рядом со строящимися объектами вокруг контейнерных площадок месяцами сваливаются негабаритные отходы, при этом ОАО «Мусороуборочная компания» вывозит только мусор из контейнеров. Стихийные свалки портят вид улиц, создают антисанитарные условия, причиняют ущерб окружающей среде, являются причиной повышенной пожароопасности, подчеркнули в ОНФ. С начала года силами администрации Краснодара вывезено порядка 10 тысяч кубометров «ничейного» мусора, но он продолжает скапливаться ежедневно. По данным ОНФ, на вывоз мусора мэрия до конца года намерена потратить более 100 млн руб.

Анна Перова, Краснодар