В Кольцово из-за неисправности задержан рейс Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал»

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово более чем на пять часов. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был начать рейс YC-121 из Екатеринбурга в Новый Уренгой с промежуточной пересадкой в Салехарде в 6:25 по мск. Однако сейчас время вылета назначено на 11:30 мск. Рейс задержан по причине технической неисправности, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что это уже не первый случай задержки вылета суперджетов авиакомпании «Ямал» из-за технической неисправности. 23 мая перенесли вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Москвы (Домодедово) в Тюмень (рейс №242). По словам пассажиров, в самолете сработали датчики неисправности тормозов.

Авиакомпания «Ямал» является лидирующим перевозчиком в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Сейчас в парке авиакомпании 15 самолетов SSJ 100. После «Аэрофлота» авиакомпания является вторым по величине парка эксплуатантом самолетов этого типа.

Подробнее о ситуации вокруг Sukhoi Superjet 100 — в материале “Ъ” «Sukhoi Superjet 100 не отправляют в полет»

Екатерина Аверина