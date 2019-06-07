«Орсо групп» построит и передаст муниципалитету детский сад в ЖК «Маасдам»

Правительство Пермского края, администрация Перми и компания ООО «Орсо групп» подписали соглашение о строительстве на территории возводимого жилого комплекса «Маасдам» детского сада на сто мест. После завершения строительства объект будет безвозмездно передан в муниципальную собственность.

Ранее краевыми властями был установлен минимальный уровень обеспеченности граждан детскими садами и школами и уровень территориальной доступности объектов образования для населения. «Этот параметр является одним из основных при формировании комфортных условий проживания, поэтому его необходимо учитывать при комплексном освоении территорий. Важно, чтобы жители, заселившись в свои новые квартиры, не сталкивались с проблемой отсутствия либо удаленности объектов социальной инфраструктуры. Без обеспечения нового жилья соцобъектами его нельзя считать полноценным»,— пояснил первый заместитель председателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Как сообщает краевой минстрой, в Пермском крае уже есть положительный опыт решения вопросов по строительству необходимых объектов социальной инфраструктуры. В Перми заключены соглашения со строительной компанией «СМУ №3 Сатурн-Р» и Группой компаний «КОРТРОС». В рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий застройщики обязались взять на себя работы по строительству в краевой столице объектов образования.