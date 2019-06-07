В ХМАО полиция задержала трех человек при попытке кражи нефти

В Нижневартовском районе (Ханты-Манскийский автономный округ — ХМАО) сотрудники отдела экономической безопасности (ОЭБ) совместно с тюменским УФСБ задержали трех мужчин во время попытки хищения нефтепродуктов. Возбуждено дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).

Следствие установило, что задержанные пытались похитить нефть с помощью врезки в нефтепровод. «Для перекачки мужчины использовали заранее заготовленные приспособления и автоцистерны “КамАЗ”. Сумма ущерба составляет не менее 250 тыс. руб.»,— говорится в сообщении. Двое их них находятся под подпиской о невыезде. Третий задержан. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Ирина Пичурина