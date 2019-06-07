В Соликамске воры с помощью экскаватора выкопали и украли водопроводные трубы на 2 млн рублей

Следователями отдела МВД России по Соликамскому городскому округу возбуждено уголовное дело по факту кражи водопроводных труб. Основания для этого послужило заявление работников обслуживающей компании. Они пояснили, что при выезде к месту прорыва водопроводной сети обнаружили кражу чугунных труб. Как выяснили полицейские, злоумышленники с помощью экскаватора выкопали около 700 метров чугунных труб стоимостью более 2 млн руб.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, сотрудники уголовного розыска обнаружили грузовик, на котором вывезли украденные трубы, а также установили личность подозреваемого — 31-летнего жителя Соликамска, который добровольно вернул похищенное. В настоящее время продолжается проверка причастности иных лиц к совершению преступления.