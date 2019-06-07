Нижегородская компания в сфере ЖКХ не заплатила за газ и электричество 74 млн рублей

Ресурсоснабжающая компания Нижегородской области не перечисляла поставщикам уплаченные потребителями средства за газ и электричество. Как сообщает региональная прокуратура, из-за этого АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и ПАО «ТНС Энерго НН» понесли 30 млн руб. и 44,1 млн руб. ущерба соответственно.

Руководство ресурсоснабжающей компании получало деньги от жителей и руководства социальных объектов одного из муниципальных районов региона. Средства организация тратила на хозяйственную деятельность.

Прокуратурой была проведена проверка, ее материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Анастасия Еремина