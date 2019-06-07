Определены кандидаты на должности зампредседателей арбитражного и военного судов Пермского края

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ вынесла рекомендации о назначении на должность двух заместителей председателей судов в Пермском крае. На прошедшем в Москве очередном заседании ВККС РФ на должность заместителя председателя Арбитражного суда Пермского края рекомендован судья Сергей Торопицин. Господин Торопицин был назначен судьей в мае 2008 года. В настоящее время является членом судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Пермского края.

На этом же заседании ВККС РФ рекомендацию на должность заместителя председателя Пермского гарнизонного военного суда получил судья Сергей Драйгал. Он был назначен судьей 101-го гарнизонного военного суда (Оренбург) в декабре 2008 года. В ноябре 2011 года президент РФ назначил его на неограниченный срок полномочий судьей этого же суда.