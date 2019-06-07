Камерами видеонаблюдения КАД оборудует «Лентрансспецстрой»

ФКУ «Управление дорог «Северо-Запад» заключило контракты на установку камер на мостах КАД за 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру». В ведомстве заявили, что заключение контрактов не нарушает действующее законодательство и УФАС России предписаний в адрес учреждения не выдавало.

Напомним, что в мае ООО «Лентрансспецстрой» стало победителем конкурса на выполнение работ по оснащению КАД камерами видеонаблюдения. Компания стала единственным претендентом на тендер. При этом петербургское УФАС установило, что заказчик допустил нарушения при описании объекта закупки, а также при составлении проекта.