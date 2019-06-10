Страховая оттепель

В 2019 году ОСАГО стало немного выгоднее автовладельцам — средняя цена полиса начала снижаться, а средняя выплата, наоборот, расти. В сегменте ОСАГО, который еще недавно считался непривлекательным бизнесом для страховщиков, разыгралась ценовая конкуренция. Впрочем, крупные компании уже предупреждают, что это явление было временным и обязательный полис скоро подорожает.

Полис ОСАГО с 1 января по 23 мая 2019 года в среднем подешевел по сравнению с таким же периодом прошлого года на 5,57% до 5377 руб. Такие данные представил Российский союз автостраховщиков (РСА). По статистике союза в первом квартале существеннее всего снизилась стоимость полиса для мотоциклов и мотороллеров — на 42% до 640 руб., для автомобилей юрлиц — на 12% до 7183 руб., для грузовиков — на 10% до 7232 руб. Одновременно выросла цена для таксистов — на 9% до 17760 руб., для трамваев — на 5% до 5504 руб., для троллейбусов — на 10% до 10019 руб., для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки,— на 12% до 14423 руб.

Компании снизили тарифы для ряда категорий автовладельцев, несмотря на то что тарифная реформа ОСАГО давала страховщикам возможность поднять стоимость полиса на 20%: с 9 января диапазон базовых ставок тарифов ОСАГО расширился на 20% в обе стороны и вместо ранее действовавших тарифов в 3432–4118 руб. составил 2746–4942 руб. По данным РСА, который мониторил движение цен сразу после реформы, средняя премия по ОСАГО в феврале снизилась в 61 регионе. «Для меня полис ОСАГО стал дешевле на тысячу рублей,— говорит координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Но я осознаю, что для кого-то он стал дороже». Страховщики, в свою очередь, делятся наблюдениями о конкуренции. «Расширение тарифного коридора по базовым ставкам добавило в ОСАГО прежде не наблюдавшуюся яркую ценовую конкуренцию»,— объясняет снижение цен глава управления продукт-менеджмента и маркетинга компании МАКС Евгений Попков. «Сейчас даже небольшое изменение стоимости полиса имеет значение при выборе страхователем компании»,— говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

Пока конкуренция скорее эмоциональная, добавляет замгендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов: «В ней мало трезвого расчета, а больше проявлений любопытства к поведению потребителей и реакции конкурентов». У «РЕСО-Гарантии» в январе—апреле была самая высокая средняя стоимость ОСАГО среди десяти крупнейших компаний — 6463 руб.

Конкуренция в ОСАГО — тенденция последнего года, до этого в течение нескольких лет в ряде регионов были проблемы с доступностью страховок, так как страховщики из-за убыточности ограничивали там продажи. Например, так было в Ростовской и Волгоградской областях. Такие регионы страховщики считают «токсичными» — в них выплаты значительно выше среднего показателя по стране, большая доля выплат осуществляется по решению суда. А судебные расходы могут вдвое превышать размер выплаты по полису. По данным РСА, в прошлом году «токсичных» регионов по ОСАГО было 22 — Северная Осетия, Хабаровский край, Камчатка и др.

Теперь же, по наблюдениям ЦБ, многие компании готовы на снижение рентабельности ради увеличения доли на рынке ОСАГО. При этом компании уверяют, что случаев демпинга не допускают. По мнению главы департамента продаж «Ингосстраха» Дениса Морозова, тарифная реформа способствует росту неценовой конкуренции за счет повышения качества услуг, а демпинг, особенно в «токсичных» регионах, может привести к разбалансировке портфеля компании.

В лидере рынка ОСАГО по итогам первого квартала — компании «АльфаСтрахование» — говорят, что от демпинга защищает нижняя граница тарифного коридора и контроль со стороны ЦБ РФ. «Возможно, именно сейчас рынок становится более прозрачным и здоровым»,— говорит глава управления методологии обязательных видов страхования компании Денис Макаров. Демпинга в чистом виде, то есть сознательной работы в убыток с целью захвата доли рынка, не видит и Алексей Янин. «Страховщики могут конкурировать по цене, но целенаправленной работы в убыток с учетом того, что результата от инвестирования страховых резервов не наблюдается»,— говорит он. Среди десятки крупнейших компаний ОСАГО самые дешевые в среднем полисы в январе—апреле продавала компания «НСГ-Росэнерго» — средняя премия у нее составила 4031 руб. (на 25% ниже среднерыночной).

Причины роста выплат

Хотя собирать с клиентов по ОСАГО страховщики стали меньше (общая сумма сборов в январе—апреле сократилась на 3,5% до 67,075 млрд руб.), выплачивать им теперь приходится больше — за четыре месяца 2019 года общая сумма выплат выросла на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 51,9 млрд руб., а средняя выплата увеличилась на 3,1% до 66,3 тыс. руб. До этого почти весь 2018 год средняя выплата падала и по итогам года сократилась на 11%, до 67,1 тыс. руб. против 75,7 тыс. руб. годом ранее.

В РСА особой драмы в росте выплат не видят, но убыточность в сегменте довольно высокая, считает исполнительный директор союза Евгений Уфимцев, отношение выплат к премиям составило 77,3% по итогам четырех месяцев. По его словам, выплаты растут в основном из-за обновления справочников стоимости запчастей, по котором рассчитывается цена ремонта по ОСАГО: справочники обновились 1 декабря прошлого года, и в среднем запчасти для ремонта по ОСАГО подорожали на 6,5%. На увеличение выплат повлияли и другие факторы — распространение возмещения в форме ремонта (при натуральной форме возмещения из выплаты не вычитается сумма износа запчастей, что дороже для страховщика, чем выплата в деньгах, откуда износ вычитается.— “Ъ”), рост числа обращений за возмещением вреда жизни и здоровью, добавляет Игорь Иванов из «РЕСО-Гарантии».

Но одновременно с ростом средней выплаты стали чаще происходить и страховые случаи — и это уже тревожный тренд для рынка, считает президент РСА Игорь Юргенс. Число заявленных страховщиками убытков за четыре месяца нынешнего года выросло на 8,3% до 825,6 тыс. штук. «Динамика выплат может отражать в том числе и активность мошенников — эта проблема в ОСАГО все еще остается актуальной. Наибольший прирост традиционно демонстрируют "токсичные" регионы»,— говорит Денис Морозов из «Ингосстраха». «Накрутки» со стороны недобросовестных автоюристов растут, несмотря на то что выплат по суду становится меньше, подтверждает Евгений Уфимцев. «То есть "автоюристы" научились получать со страховщиков больше, хотя и получается у них это реже»,— пояснил он. «Если тенденция к росту убыточности подтвердится, то есть средняя выплата увеличится или даже сохранится на уровне 66 тыс. руб., страховщики будут вынуждены начать цикл увеличения тарифов в пределах тарифного коридора»,— предупреждает директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Алексей Бредихин.

Из-за роста выплат тарифы по ОСАГО будут расти неизбежно, считает глава «АльфаСтрахования» Владимир Скворцов. В компаниях готовят рост цен на 5–10%. В ЦБ согласны, что потенциал для роста цен есть — начиная тарифную реформу, регулятор допускал рост средней стоимости ОСАГО на 1,5%. По мнению зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, учитывая возросшую конкуренцию, повышение цен может произойти нескоро. «Вполне возможно, еще определенный период времени, даже длительный, тарифы будут находиться ниже точки равновесия»,— говорил он.

При этом, например, в Москве три крупных страховщика — «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», ВСК — в конце мая вернулись к прежнему тарифу в 4118 руб., который был снижен в конце апреля (на 14% до 3600 руб. у «АльфаСтрахования») и с 1 февраля (на 11% до 3706 руб. у ВСК). В ВСК и «АльфаСтраховании» объяснили это трендом к росту убыточности.

Новую точку равновесия рынок еще ищет, считает Алексей Янин: пока компании «прощупывают» поведение конкурентов и формируют тарифную политику. Страховщики еще не закончили балансировку портфелей по цене и рентабельности, снижение базовых ставок в прибыльных сегментах во многом уравновешивается увеличением ставок по традиционно убыточным категориям транспортных средств и «токсичным» регионам, согласен Евгений Попков из МАКСа.

Денис Морозов из «Ингосстраха» считает, что серьезных предпосылок для роста средней премии по ОСАГО на текущий момент нет,— на удешевление полиса для многих водителей работает коэффициент «бонус-малус» (дает скидку за безаварийную езду) и обновленный коэффициент по возрасту и стажу, по которому с 9 января можно получать не только надбавку, но и скидку до 7% для водителей от 59 лет со стажем от 6 лет.

При этом скорого нового расширения тарифного коридора страховщики не ждут. «Мы не видим смысла расширения коридора именно для регулирования убыточности»,— говорит Евгений Уфимцев. По его мнению, правильная цель — это дальнейшая индивидуализация тарифа. Коридор будет расширяться не из-за убыточности, а как движение к либерализации тарифов ОСАГО, согласен Алексей Янин.

С точки зрения прибыли рынок ОСАГО остается нейтральным, констатирует Евгений Уфимцев: прибыльные регионы «балансируют» убыточные. При этом РСА впервые за три года прогнозирует, что финансовый результат компаний (сборы минус выплаты и расходы) по договорам 2018 года будет положительным — 2,3 млрд руб. В 2016 году результат страховщиков по ОСАГО составил минус 12,3 млрд руб., в 2017 году — минус 15,7 млрд руб., следует из данных РСА.

ОСАГО всегда было привлекательным для страховщиков сегментом не само по себе, а как способ выйти на массового клиента и предложить ему другие, более маржинальные продукты. Если компания специализируется исключительно на «автогражданке» — для рейтингового агентства это тревожный фактор, который резко негативно влияет на рейтинг, подчеркивает Алексей Янин. По его словам, рынок остается нестабильным.

Елена Вебер