«РН-Сервис» потратит на аренду офиса в Уфе до 69 млн рублей

Компания «РН-сервис» (дочернее подразделение «Роснефти») намерена арендовать в Уфе на три года офис площадью не менее 1,6 тыс. кв. м для размещения 167 сотрудников, сообщается на портале госзакупок. Начальная цена контракта со сроком действия 36 месяцев и возможностью пролонгации еще на два года определена в 69 млн руб. Арендодателя планируют определить на запросе предложений 18 июля.

По условиям контракта, офис должен состоять из 53 помещений, включая зал совещаний с возможностью видео-конференцсвязи. Компания готова арендовать отдельно стоящее здание с парковкой, пунктом общепита в пределах 500 м или этаж с отдельной входной группой в административно-деловой части Уфы. Районы Черниковки, Инорса, Сипайлово, Демы и Затона арендатор не рассматривает.

«РН-сервис» оказывает услуги ремонта скважин, имеет 13 филиалов в РФ, в том числе в Башкирии.

Майя Иванова