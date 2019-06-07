В Казани проведут капремонт лютеранской кирхи

В Казани до конца года проведут капремонт Церкви Святой Екатерины, лютеранской кирхи XIX века, на Карла Маркса, 26. Как сказано в документации тендера, реконструкция здания оценена на 107,4 млн руб., источник финансирования — бюджет республики.

Подрядчика определят 24 июня. Ему предстоит отреставрировать фасад, заменить кровлю и инженерные коммуникации, а также благоустроить прилегающую территорию.

Объект наделен статусом памятника архитектуры. Церковь построена в 1865 году по проекту архитектора Льва Хрщоновича на месте кирхи, сгоревшей в 1774 году. Большинство прихожан составляли немцы. Сейчас в здании находится действующий немецкий приход лютеран, входящий в союз Евангелическо-лютеранских церквей.

“Ъ-Казань”