10 июня, понедельник
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили Соглашение о сотрудничестве

Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров и Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.


Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по реализации приоритетных национальных, федеральных, отраслевых и региональных проектов, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата в Башкортостане, а также повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Республики и муниципальных образований на её территории, рост уровня благосостояния жителей. Стороны планируют сотрудничать в решении задач, обозначенных, в том числе, в Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года.

Особое внимание в документе уделяется реализации совместных мероприятий по финансированию жилищного строительства и государственной поддержке граждан в приобретении жилья, в том числе, в рамках Программы «Жилищные строительные сбережения».

Одной из ключевых тем Соглашения является поддержка и развитие предпринимательской среды региона. В частности, речь идет о кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства, участии Банка в развитии системы гарантийной поддержки МСП на территории региона, реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности предпринимателей и населения.

Банк и Правительство Республики планируют продолжать реализацию общереспубликанских программ, в том числе в рамках дальнейшего развития проекта «Социальная карта Башкортостана», а также повышать доступность и качество финансовых услуг на всей территории региона.

Печать

Все материалы

Банк УРАЛСИБ

Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили Соглашение о сотрудничестве

Банк УРАЛСИБ запустил в Москве, Московской области и Республике Башкортостан услугу электронной регистрации сделок с недвижимостью

Банк УРАЛСИБ снижает минимальные ставки по ипотеке для участников программы Жилищных строительных сбережений до 5,5%

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019

Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»

Банк УРАЛСИБ реализовал уникальный проект онлайн-трансляции с места гнездования соколов-сапсанов в Уфе

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя