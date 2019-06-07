Численность населения Ижевска выросла на 6,2% за последние 10 лет

За последние 10 лет численность населения Ижевска увеличилась на 37,9 тыс. или на 6,2% и составила 648,9 тыс. человек, сообщает Удмуртстат. Из них 56,1% — люди трудоспособного возраста, 24,1% — старше трудоспособного, 19,8% — моложе трудоспособного. Мужчин в столице Удмуртии меньше, чем женщин — их соотношение составляет 8 к 10.

В 2018 году в столице Удмуртии родилось 7.25 тыс. детей. Уровень рождаемости составил 11,2 ребенка на 1 тыс. человек населения. Это выше среднего показателя по Удмуртии, который составляет 10,9 детей.

Уровень смертности за прошлый год составил 10,7 умерших на 1 тыс. человек населения. Это ниже среднего значения по республике, которое составляет 12 умерших. По уровню естественного прироста Ижевск занимает 4-е место в Удмуртии, уступая Завьяловскому, Шарканскому и Малопургинскому районам.