УВЗ увеличил чистую прибыль по МСФО в восемь раз

Уралвагонзавод (УВЗ, входит в «Ростех») показал рекордную чистую прибыль по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за все время существования, увеличив ее в восемь раз, сообщили пресс-службе предприятия. По итогам 2018 года УВЗ увеличил выручку по МСФО на 6,8% — до 135,5 млрд руб., говорится в консолидированной финансовой отчетности предприятия. Себестоимость произведенной продукции увеличилась на 7,6% — до 99,2 млрд руб., валовая прибыль — на 4,7%, до 39,2 млрд руб. Данные о чистой прибыли в отчетности не раскрываются.

«В 2018 году УВЗ демонстрировал уверенный рост практически по всем показателям. Правильное формирование бизнес-процессов изготовления и реализации продукции способствовали увеличению объемов производства. В целом динамика финансово-экономических показателей характеризуется как положительная. Работа велась по нескольким направлениям – от обеспечения ритмичного производства до защиты интересов компании и вывода на рынок новых изделий»,— подчеркнул представитель УВЗ. Уточняется, что в прошлом году предприятие увеличило долю выпуска гражданской продукции: на УВЗ в Нижнем Тагиле она поднялась до 46%, а по корпорации в целом — до 38%.