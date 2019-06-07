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Кузбасс начнет продавать лес через биржу

На электронной площадке Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи впервые выставят на торги кузбасский лес. Ежегодно планируется продавать до 85 тыс. куб м древесины, сообщает пресс-служба администрации области.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и директор АО «СПбМТСБ» Алексей Рыбников в соглашении, заключенном на Петербургском международном экономическом форуме, договорились, что предприятия Кузбасса получат возможность пройти аккредитацию на торговой площадке и продавать лес по выгодным ценам. По информации пресс-службы департамента лесного комплекса Кемеровской области, пока на бирже не аккредитовано ни одной кузбасской организации. По данным ведомства, ежегодно в Кемеровской области в среднем добывается от 85 до 100 тыс. куб м древесины. «У нас слишком малые объемы. Это низкотоварная древесина – в основном результат санитарных рубок», - уточнили в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, деньги, полученные от реализации на биржевых торгах, направят учреждениям, подведомственным региональному департаменту лесного комплекса.

Нина Обелюнас


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