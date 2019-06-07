Стерлитамакская «ПТК Экопром» получит без торгов участок для переработки ТКО

Врио главы Башкирии Радий Хабиров распорядился передать стерлитамакскому АО «ПТК Экопром» в аренду без торгов два участка для строительства комплекса по переработке вторичных ресурсов. Преференции властей республики предоставляются в целях реализации масштабного инвестпроекта, отмечается в распоряжении, опубликованном на официальном правовом портале. Площадь участков — 118 тыс. кв. м. По данным публичной кадастровой карты, они расположены на улице 40-й проезд, кадастровая стоимость превышает 12,5 млн руб. Земли относятся к категории земель промышленности, назначение участков — для строительства экополигона для хранения твердых бытовых и инертных отходов.

Детали проекта, который планирует реализовать «ПТК Экопром», не уточняются.

АО образовано в Стерлитамаке в сентябре 2017 года с уставным капиталом 900 тыс. руб. Специализируется на обработке вторичного неметаллического сырья. Выручки в 2017 году, по информации Kartoteka.ru, не имело. Принадлежит Эльвире Миндияровой, Антону Плесаку, Олегу Никифорову (через ООО «Спецавтотранспорт»). Директор организации Сергей Ковязин связан с семьей предпринимателя, владельца мусорного бизнеса Айрата Максадова.

Ирина Самойлова