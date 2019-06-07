В Челябинске власти хотят продлить сроки реставрации дома XIX века, от которого дважды отказались покупатели

Государственный комитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области готовится к проведению третьего аукциона по продаже исторического особняка, расположенного на улице Цвиллинга, 8 («Дом А.А, Агрова – И.П. Кузнецова», построен в XIX веке). От объекта отказались уже два потенциальных покупателя, чтобы избежать этого в дальнейшем в конкурсную документацию планируется внести изменения, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

По словам руководителя госкомитета Александра Баландина, по закону владелец объекта культурного наследия должен в течение семи лет восстановить исторический вид здания, но поскольку дом находится на гостевом маршруте, сроки сократили, чтобы «подогнать» к саммитам ШОС и БРИКС. «Думаю, в этом как раз и заключается причина отказов. Вопрос требует решения. Думаю, необходимо пересмотреть документацию, увеличить сроки проведения восстановительных работ. Понятно, что все сделать к 20-му году невозможно, значит необходимо сосредоточиться в первую очередь на обновлении фасадной части»,– говорит глава госкомитета.

В этом году состоялось два аукциона по продаже пустующего восемь лет дома с начальной ценой 1 руб. Победителем первых торгов в феврале стал индивидуальный предприниматель и совладелец агентства недвижимости Михаил Мерзляков, предложивший максимальную цену в 3 млн руб. Он отказался подписывать договор. Вторые торги состоялись в апреле, победитель – генеральный директор и бенефициар ООО «Профстройсервис» Арман Навасардян предложил 1,5 млн, но не явился на подписание договора.