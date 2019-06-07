За пожар на стройплощадке конгресс-холла на набережной Миасса накажут субподрядчика

Прокуратура Челябинска провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности при строительстве конгресс-холла на набережной реки Миасс. Поводом послужил инцидент с возгоранием утеплителя, произошедший 8 апреля. Административную ответственность за пожар будет нести субподрядчик ООО «Стройбад», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 8 апреля сотрудник ООО «Стройбад» без наряда-допуска с использованием газовой горелки разогревал клеящийся слой техноэласта. При этом под рукой у него не было средств первичного пожаротушения. На расстоянии пяти метров находился легковоспламеняющийся утеплитель. «От воздействия пламени газовой горелки произошло возгорание упаковочного материала, отчего огонь распространился на сам утеплитель», - сообщили о причине пожара в областной прокуратуре.

ООО «Стройбад» сотрудничает по договору с исполнителем работ по строительству конгресс-холла АО «Производственное объединение “Монтажник”». В отношении субподрядчика возбуждено дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Материалы переданы в отдел государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Челябинской области.